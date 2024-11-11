Нкунку может сменить топ-клуб в АПЛ

Атакующий полузащитникможет покинуть

По информации L’Equipe, Нкунку разочарован тем, что главный тренер «синих» Энцо Мареска не видит в нем игрока основного состава.

Источник также утверждает, что в подписании французского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Также отмечается, что «МЮ» уже обращался к «Челси» по поводу трансфера 26-летнего вингера.

В текущем сезоне Нкунку провел в английской Премьер-лиге 10 матчей и забил один гол.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нкунку в 65 миллионов евро.