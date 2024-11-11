«Лион» — «Сент-Этьен»: счет матча 1:0, обзор гола

Резать мясо. Рашфорд, Антони и еще 6 игроков «МЮ» от которых надо избавиться Амориму

Если португалец хочет добиться успеха там, где потерпел неудачу Эрик тен Хаг, ему надо перетряхнуть состав «Юнайтед»