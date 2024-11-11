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    «Лион» победил с минимальным счетом «Сент-Этьен»

    «Лион» — «Сент-Этьен»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лион Сент-Этьен
    В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Лион» у себя дома обыграл «Сент-Этьен» со счетом 1:0.

    Александр Ляказетт
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    Александр Ляказетт

    Автором единственного забитого мяча на 29-й минуте стал капитан хозяев Александр Ляказетт.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Сент-Этьен 1:0
    Гол: 1:0 Александр Ляказетт (29') Лион: Лукас Перри, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Дуйе Чалета-Цар, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Жордан Верету (Эрнест Нуама, 65'), Неманья Матич (Таннер Тессманн, 65'), Корентин Толиссо, Райан Шерки (Клинтон Мата, 79'), Александр Ляказетт (Жорж Микаутадзе, 79'), Малик Мартен Фофана (Уилфрид Заха, 86') Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Пьер Эква, Лео Петро, Микаэль Наде, Дилан Батубинсика, Иванн Макон (Деннис Аппиа, 78'), Зурико Давиташвили, Луи Мутон (Эмен Муэффек, 78'), Бенджамин Бушуари (Матис Амугу, 87'), Lucas Stassin (Ибраима Сиссоко, 62'), Augustine Boakye (Ибраима Ваджи, 78') Предупреждения: Lucas Stassin (34'), Augustine Boakye (35'), Дуйе Чалета-Цар (41'), Малик Мартен Фофана (86')
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