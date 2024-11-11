«Лион» — «Сент-Этьен»: счет матча 1:0, обзор гола

Александр Ляказетт Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча на 29-й минуте стал капитан хозяев Александр Ляказетт.
Футбол. Франция. Лига 1
Лион — Сент-Этьен 1:0
Гол: 1:0 Александр Ляказетт (29') Лион: Лукас Перри, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Дуйе Чалета-Цар, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Жордан Верету (Эрнест Нуама, 65'), Неманья Матич (Таннер Тессманн, 65'), Корентин Толиссо, Райан Шерки (Клинтон Мата, 79'), Александр Ляказетт (Жорж Микаутадзе, 79'), Малик Мартен Фофана (Уилфрид Заха, 86') Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Пьер Эква, Лео Петро, Микаэль Наде, Дилан Батубинсика, Иванн Макон (Деннис Аппиа, 78'), Зурико Давиташвили, Луи Мутон (Эмен Муэффек, 78'), Бенджамин Бушуари (Матис Амугу, 87'), Lucas Stassin (Ибраима Сиссоко, 62'), Augustine Boakye (Ибраима Ваджи, 78') Предупреждения: Lucas Stassin (34'), Augustine Boakye (35'), Дуйе Чалета-Цар (41'), Малик Мартен Фофана (86')