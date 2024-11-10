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    Фонсека: У «Милана» были проблемы с защитой

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    Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека подвел итог матча против «Кальяри» (3:3).

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    «Проблема у "Милана" сегодня была не с атакой, а с защитой. У нас возникали неприятности при навесах "Кальяри". Даже при пяти защитниках мы проиграли 69% верховых единоборств.

    Мы делали хорошие вещи в атаке, забили три мяча, но не имели права играть вничью. Это шаг назад, нельзя пропускать трижды, если хотим побеждать.

    Мы всегда играем с тремя центральными полузащитниками, это не проблема. Проблема была в том, как мы боролись. Нам не хватало индивидуальной агрессии. Тео способен больше давать обороне. Мы работаем над ошибками, но каждый должен действовать более агрессивно.

    Леау в хорошей форме, он прибавляет в плане игры в защите. Он всегда был частью команды. Это именно тот Леау, которого мы хотим видеть», — цитирует Фонсеку Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    После этой игры «Милан» смог набрать 18 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. У «Кальяри» теперь 10 баллов и 16-я строчка.

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