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    «Аугсбург» и «Хоффенхайм» сыграли безголевую ничью в Бундеслиге

    «Аугсбург» — «Хоффенхайм»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Аугсбург Хоффенхайм 1899
    В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» и «Хоффенхайм» не смогли поразить ворота друг друга.

    Оливер Бауман
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    Оливер Бауман

    Игра получилась равной и довольно закрытой, чуть ближе к голу были хозяева, но пробить ворота Оливера Баумана они так и не смогли.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Хоффенхайм 0:0
    Аугсбург: Недилько Лабрович, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Кевен Шлоттербек, Димитрис Яннулис (Мадс Педерсен, 90'), Фрэнк Аниика, Кристиян Якич, Арне Майер (Мерт Кёмюр, 66'), Мариус Вольф, Филлип Тиц (Самюэль Эссенде, 67'), Алексис Клод-Морис (Стив Мунье, 75') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Павел Кадержабек (Валентен Жендрей, 78'), Кевин Акпогума, Артур Шавес, Мариус Бюльтер (Харис Табакович, 60'), Том Бишоф, Давид Юрасек, Умут Тохумджу (Адам Гложек, 60'), Флориан Гриллич, Антон Стах (Тим Дрекслер, 78'), Андрей Крамарич Предупреждения: Павел Кадержабек (1'), Мариус Бюльтер (35'), Димитрис Яннулис (71'), Алексис Клод-Морис (75'), Кевин Акпогума (87')
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