«Аугсбург» — «Хоффенхайм»: счет матча 0:0, обзор

Оливер Бауман Фото: globallookpress.com
Игра получилась равной и довольно закрытой, чуть ближе к голу были хозяева, но пробить ворота Оливера Баумана они так и не смогли.
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Футбол. Германия. Бундеслига
Аугсбург — Хоффенхайм 0:0
Аугсбург: Недилько Лабрович, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Кевен Шлоттербек, Димитрис Яннулис (Мадс Педерсен, 90'), Фрэнк Аниика, Кристиян Якич, Арне Майер (Мерт Кёмюр, 66'), Мариус Вольф, Филлип Тиц (Самюэль Эссенде, 67'), Алексис Клод-Морис (Стив Мунье, 75') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Павел Кадержабек (Валентен Жендрей, 78'), Кевин Акпогума, Артур Шавес, Мариус Бюльтер (Харис Табакович, 60'), Том Бишоф, Давид Юрасек, Умут Тохумджу (Адам Гложек, 60'), Флориан Гриллич, Антон Стах (Тим Дрекслер, 78'), Андрей Крамарич Предупреждения: Павел Кадержабек (1'), Мариус Бюльтер (35'), Димитрис Яннулис (71'), Алексис Клод-Морис (75'), Кевин Акпогума (87')