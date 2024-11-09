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    Родриго и Милитао получили травмы в первом тайме матча с «Осасуной»

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    Сразу два футболиста мадридского «Реала» получили травмы в первом тайме матча Ла Лиги против «Осасуны».

    Эдер Милитао
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    Эдер Милитао

    На 20-й минуте поле покинул атакующий полузащитник «Реала» Родриго. Бразильца заменил Браим Диас.

    Еще через десять минут главному тренеру «Мадрида» Карло Анчелотти пришлось заменить центрального защитника Эдера Милитао. При этом бразилец покинул поле на носилках.

    Напомним, Милитао пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы колена.

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    • Матч «Реал» — «Осасуна» проходит в эти минуты в Мадриде. Хозяева вышли вперед на 35-й минуте после точного удара Винисиуса Жуниора.

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