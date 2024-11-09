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    АПЛ. «Брайтон» сыграет с «Ман Сити», «Ливерпуль» примет «Астон Виллу», «Челси» и «Арсенал» сразятся в дерби

    Обзор матчей 11-го тура английской Премьер-лиги

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    Матчи 11-го тура английской Премьер-лиги пройдут со 9 по 10 ноября

    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» 2:0

    В матче 11-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» смог переиграть «Саутгемптон» со счетом 2:0.

    Авторами забитых мячей стали Пабло Сарабия и Матеус Кунья.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Саутгемптон 2:0
    Голы: 1:0 Пабло Сарабия (2'), 2:0 Матеус Кунья (51') Вулверхэмптон: Жозе Са, Сантьяго Буэно, Крэйг Доусон, Тоте Антонио Гомеш, Нелсон Семеду, Райан Айт Нури (Мэтт Доэрти, 90'), Жуан Гомес, Марио Лемина, Пабло Сарабия (Жанрикне Беллегард, 46'), Матеус Кунья (Родригу Гомеш, 90'), Йёрген Странн Ларсен (Гонсалу Гуэдеш, 73') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Адам Лаллана (Лесли Угочукву, 60'), Джек Стивенс (Юкинари Сугавара, 60'), Ян Беднарек, Тейлор Харвуд-Беллис, Кайл Уолкер-Питерс, Матеуш Фернандеш, Джо Арибо (Бен Бреретон, 73'), Райан Мэннинг (Тайлер Диблинг, 46'), Кэмерон Арчер (Пол Онуачу, 73'), Адам Армстронг Предупреждения: Тейлор Харвуд-Беллис (22'), Арон Ремсдейл (51'), Кайл Уолкер-Питерс (78'), Жанрикне Беллегард (81'), Лесли Угочукву (89')

    «Вулверхэмптон» набрал 6 очков и поднялся на 18-е место. У «Саутгемптона» осталось 4 балла и последняя строчка.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вест Хэм» — «Эвертон» 0:0

    В еще одной игре «Вест Хэм» и «Эвертон» сыграли вничью. Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Эвертон 0:0
    Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Ван-Биссака (Владимир Цоуфаль, 67'), Жан-Клер Тодибо, Макс Килман, Эмерсон, Родригес Гидо (Карлос Солер, 67'), Лукас Пакета, Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 67'), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл (Luis Guilherme, 83'), Tomas Soucek Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Эшли Янг, Абдулайе Дукуре (Джек Харрисон, 86'), Йеспер Линдстрём, Орел Мангала, Идрисса Гана Гейе, Доминик Калверт-Льюин (Бету, 75'), Илиман Ндиайе Предупреждения: Идрисса Гана Гейе (77'), Julen Lopetegui (85'), Эшли Янг (85'), Владимир Цоуфаль (88')

    У «Вест Хэма» стало 12 очков и 14-е место в турнирной таблице. У «Эвертона» 10 баллов и 16-я строчка.

    «Кристал Пэлас» — «Фулхэм» 0:2

    «Фулхэм» на выезде выиграл у «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

    Точными ударами в этом матче отметились Эмил Смит-Роу и Харри Уилсон.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Фулхэм 0:2
    Голы: 0:1 Эмиль Смит-Роу (45 + 2'), 0:2 Гарри Уилсон (83') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Максанс Лакруа, Натаниэл Клайн (Шейк Дукуре, 62'), Даниэль Муньос (Caleb Kporha, 88'), Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Трево Чалоба, Даити Камада, Исмаила Сарр (Asher Agbinone, 88'), Жан-Филипп Матета, Justin Devenny (Джеффри Шлупп, 74') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Эмиль Смит-Роу (Харрисон Рид, 89'), Сандер Берге, Андреас Перейра (Томас Кейрни, 82'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 75'), Рейсс Нелсон (Гарри Уилсон, 82'), Алекс Айуоби (Адама Траоре, 89') Предупреждения: Алекс Айуоби (63'), Максанс Лакруа (90 + 1') Удаление: Даити Камада (76')

    «Фулхэм» набрал 18 очков и стал шестым в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 7 баллами занимает 17-ю строчку.

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    • «Брентфорд» — «Борнмут» 3:2

    В одном из матчей «Брентфорд» в родных стенах переиграл «Борнмут» со счетом 3:2.

    На дубль Йоана Виссы и гол Миккеля Дамсгарда гости ответили точными ударами Эванилсона и Джастина Клюйверта.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Борнмут 3:2
    Голы: 0:1 Эванилсон (17'), 1:1 Йоан Висса (27'), 1:2 Джастин Клюйверт (49'), 2:2 Миккель Дамсгор (50'), 3:2 Йоан Висса (58') Брентфорд: Марк Флеккен, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Матиас Йенсен (Егор Ярмолюк, 79'), Кристиан Нергор (Кевин Шаде, 83'), Витали Янельт, Миккель Дамсгор (Фабиу Карвалью, 90'), Кин Льюис-Поттер, Брайан Мбемо (Yunus Emre Konak, 90'), Йоан Висса Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез, Маркос Сенеси (Дин Хейзен, 67'), Илья Забарный, Адам Смит (Хулиан Араухо, 84'), Райан Кристи (Энес Унал, 76'), Тайлер Адамс (Маркус Таверньер, 67'), Льюис Кук, Эванилсон, Джастин Клюйверт (Дэвид Брукс, 76'), Энтойн Семеньо Предупреждения: Маркос Сенеси (33'), Райан Кристи (68'), Адам Смит (81'), Кевин Шаде (88'), Илья Забарный (89')

    «Брентфорд» смог набрать 16 очков и поднялся на 10-е место. У «Борнмута» 15 баллов и 11-я строчка.

    «Брайтон» — «Манчестер Сити»

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    10 ноября, воскресенье, 17:00 мск

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