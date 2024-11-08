ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Бенфика»Экватор Лиги чемпионов: претенденты на титул и аутсайдеры
    Все новости спорта

    Зайнутдинов: Черчесов сегда открыт для разговора — шутит с нами, может что-то обсудить

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Казахстана
    Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов высказался о работе со Станиславом Черчесовым.

    Бактиер Зайнутдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бактиер Зайнутдинов

    «Отличие от Адиева? Тактические нюансы раскрывать не готов. А вот вне поля, вне тренировок Станислав Саламович делает нас более дисциплинированными. Например, просит в столовую не приходить с телефонами — чтобы не в гаджеты утыкались, а друг с другом больше общались, обсуждали игры, теорию, тренировки. Вот именно его требования по дисциплине отличают Черчесова от Адиева. При этом даже когда заканчивается работа, Саламыч всегда открыт для разговора — шутит с нами, может что-то обсудить, рассказать.

    Да, он довольно часто мне звонит, переживает, так как я мало играю в "Бешикташе". Интересуется моими клубными делами. Напоминает, что мне нужно еще дополнительно заниматься. Проводить беговую работу, чтобы в дальнейшем в сборной я мог выдерживать игровой ритм на протяжении 90 минут. Ценю его поддержку. Саламыч постоянно говорит, чтобы я оставался позитивным и ждал своего шанса», — приводит слова Зайнутдинова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица Лиги наций

    По итогам четырех матчей Лиги наций сборная Казахстана с одним очком располагается на последнем месте в турнирной таблице группы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Марсель» не испытает проблем с «Осером»?!
  • «Марсель» — «Осер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Смогут ли «Унион Берлин» и «Фрайбург» выявить сильнейшего?
  • «Унион Берлин» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Сочи» подтвердит статус фаворита
  • «Ротор» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.29
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Страсбур — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры