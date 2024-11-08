Зайнутдинов: Черчесов сегда открыт для разговора — шутит с нами, может что-то обсудить

Полузащитник сборной Казахстанавысказался о работе со

«Отличие от Адиева? Тактические нюансы раскрывать не готов. А вот вне поля, вне тренировок Станислав Саламович делает нас более дисциплинированными. Например, просит в столовую не приходить с телефонами — чтобы не в гаджеты утыкались, а друг с другом больше общались, обсуждали игры, теорию, тренировки. Вот именно его требования по дисциплине отличают Черчесова от Адиева. При этом даже когда заканчивается работа, Саламыч всегда открыт для разговора — шутит с нами, может что-то обсудить, рассказать.

Да, он довольно часто мне звонит, переживает, так как я мало играю в "Бешикташе". Интересуется моими клубными делами. Напоминает, что мне нужно еще дополнительно заниматься. Проводить беговую работу, чтобы в дальнейшем в сборной я мог выдерживать игровой ритм на протяжении 90 минут. Ценю его поддержку. Саламыч постоянно говорит, чтобы я оставался позитивным и ждал своего шанса», — приводит слова Зайнутдинова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица Лиги наций

По итогам четырех матчей Лиги наций сборная Казахстана с одним очком располагается на последнем месте в турнирной таблице группы.