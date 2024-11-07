«Бачка-Топола» и «Легия» одержали победы в матчах ЛК

Завершились четыре матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

В одной из встреч «Бачка-Топола» разгромила «Лугано» со счетом 4:1.

В составе сербской команды дублем отметился Петар Станич, который забил свои голы на 4-й и 62-й минутах встречи. Еще 2 гола записал на свой счет Милош Пантович, отличившись на 59-й и 83-й минутах.

Единственный гол у «Лугано» записал на свой счет Хадж Махмуд на 61-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги ТСЦ — Лугано 4:1 Голы: 1:0 Петар Станич (4'), 2:0 Милош Пантович (59'), 2:1 Махмуд Хадж (61'), 3:1 Петар Станич (62'), 4:1 Милош Пантович (83') ТСЦ: Велько Илич, Матея Джёрджевич, Неманья Петрович, Ифет Джаковац (Алекса Пейич, 72'), Милан Радин, Петар Станич, Михайло Баняц (Бенце Шош, 82'), Милош Пантович (Престиж Мбунгу, 90'), Александр Чиркович, Stefan Jovanovic, Dusan Stevanovic Лугано: Амир Саипи, Мартим Маркеш (Мильтон Валенсуэла, 63'), Альбиан Хайдари, Закари Бро-Гийяр, Шкельким Влади, Хишам Маю (Янис Симиньяни, 73'), Даниэль Дос Сантос (Уран Бислими, 63'), Ренато Штеффен, Махмуд Хадж (Маттиа Боттани, 63'), Анто Гргич (Кацпер Пшибылко, 82'), Антониос Пападопулос Предупреждения: Милан Радин (46'), Александр Чиркович (56'), Махмуд Хадж (57'), Альбиан Хайдари (69'), Stefan Jovanovic (70'), Бенце Шош (89') Удаление: Маттиа Боттани (90')

После этого матча «Бачка-Топола» занимает 21-е место в таблице общего этапа Лиги конференции с 3 очками в активе. «Лугано» — на 12-й позиции (6).

В параллельном матче «Гент» обыграл «Омонию» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил игрок хозяев Омри Гандельман на 31-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Гент — Омония 1:0 Гол: 1:0 Омри Гандельман (31') Гент: Дави Руф, Цуёси Ватанабэ, Джордан Торунарига, Тиагу Араужу (Арчи Браун, 85'), Матисс Самуаз (Gilles De Meyer, 75'), Омри Гандельман, Матиас Делор (Питер Геркенс, 85'), Франк Уильям Сурдес, Андри Гудьонсен (Max Dean, 75'), Момоду Сонко (Ноа Фадига, 75'), Atsuki Ito Омония: Яннис Масурас (Лойзос Лойзу, 77'), Николас Панайоту, Адам Ланг, Альфа Дионку, Фабиано, Харалампос Харалампус, Матео Марич, Новица Эракович (Мариуш Стемпиньски, 64'), Амин Хаммас (Фотис Кицос, 85'), Андроникос Какулис, Саиду Алиум (Велько Шимич, 64') Предупреждение: Андроникос Какулис (84')

«Гент» занимает 13-е место в таблице с 6-ю очками в копилке, а «Омония» — на 19-й позиции (3).

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Еще в одной встрече «Легия» разгромила минское «Динамо» со счетом 4:0.

Дублем в этом матче отметился Марк Гуаль, забив свои голы на 51-й минуте с пенальти и на 59-й минуте.

Еще 2 гола записал на свой счет Лукиньяс, отличившись на 10-й и 55-й минутах.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Легия — Динамо Минск 4:0 Голы: 1:0 Лукиньяс (10'), 2:0 Марк Гуаль (пенальти) (51'), 3:0 Лукиньяс (55'), 4:0 Марк Гуаль (59') Легия: Габриэль Кобыляк, Радован Панков (Артур Енджейчик, 60'), Стив Капюади, Рубен Винагре (Патрик Кун, 73'), Павел Вшолек, Bartosz Kapustka (Юрген Челхака, 77'), Рафал Аугустыняк, Кацпер Ходына, Лукиньяс (Мигель Альфарела, 73'), Марк Гуаль (Жан-Пьер Нсаме, 60'), Ryoya Morishita Динамо Минск: Фёдор Лапоухов, Владислав Калинин, Алексей Гаврилович (Глеб Жердев, 64'), Денис Поляков, Вадим Пигас, Дмитрий Подстрелов, Никита Демченко, Александр Селява (Джозеф Окоро, 82'), Стефен Альфред, Pavel Sedko (Раймонд Адеола, 64'), Rai Предупреждения: Алексей Гаврилович (13'), Стефен Альфред (26'), Дмитрий Подстрелов (54'), Вадим Пигас (80'), Рафал Аугустыняк (90 + 2')

«Легия» занимает 1-е место в таблице общего этапа ЛК с 9-ю очками в активе, а минское «Динамо» — на 34-й позиции без набранных баллов.

«Пафос» минимально обыграл «Астану» со счетом 1:0.

В составе хозяев единственный гол забил Андерсон Силва на 87-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Пафос — Астана 1:0 Гол: 1:0 Андерсон (87') Пафос: Ивица Ивушич, Бруно Кабрера, Деррик Люккассен, Давид Гольдар, Хонатан Сильва (Жоау Коррейя, 68'), Домингош Кина (Жажа, 57'), Пепе, Влад Драгомир, Иван Шуньич, Хайро (Мустафа Нам, 90'), Муамер Танкович Астана: Мухаммеджан Сейсен, Марат Быстров, Александр Марочкин, Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов, Барнс Осей, Исламбек Куат, Тимур Досмагамбетов, Рамазан Каримов (Batyrkhan Mustafin, 90'), Ннамди Аханону, Станислав Басманов (Александр Заруцкий, 88') Предупреждения: Исламбек Куат (42'), Мухаммеджан Сейсен (52')

«Пафос» занимает 6-ю строчку с 6-ю очками в активе, а «Астана» — на 23-й строчке (3).