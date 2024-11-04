«Тоттенхэм» предложит новый контракт лидеру команды

в ближайшее время намерен предложить новый контракт

По информации Telegraph Football, лондонский клуб планирует продлить соглашение с южнокорейским атакующим полузащитником до лета 2026 года.

Действующий контракт Сона с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сон Хын Мина в 45 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге семь матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Сон Хын Мин перешел в «Тоттенхэм» из леверкузенского «Байера» летом 2015 года.