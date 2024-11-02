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    Непомнящий прокомментировал работу Слуцкого в Китае

    Футбол Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига Футбол Китая
    Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий лестно отозвался о работе Леонида Слуцкого во главе «Шанхай Шэньхуа».

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Работа Слуцкого в Китае и выступление его команды — это успех безо всяких "досадно" и "обидно", несмотря на второе место. Может, команде не хватило чемпионского опыта. Расстраиваться не стоит. Хочу, чтобы было понятно: не может быть так, что тренер вчера был хороший, а сейчас стал плохим.

    Слуцкий хорошо работал в России, оказывался в непростых условиях в Нидерландах и Англии. А Китай — совсем другое. Там есть свои сложности, и он с ними справился. Рад за Лёню», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

    Непомнящий работал в «Шанхай Шэньхуа» с 2004 по 2005 год. Для Слуцкого это первый год работы в китайском футболе, он завоевал серебряные медали чемпионата и Суперкубок страны.

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