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    Кобель хочет покинуть «Боруссию» Д

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    Швейцарский вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель недоволен нынешним положением дел в своем клубе.

    Грегор Кобель
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    Грегор Кобель

    Как сообщает издание издания Sky Sport, 26-летний голкипер был взбешен после вылета из Кубка Германии от «Вольфсбурга» (0:1) и сообщил о желании покинуть стан «шмелей».

    Недавно Кобель продлил контракт до 2028 года, но очередной неудачный сезон убеждает его в необходимости перейти в более сильную команду.

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    Летом швейцарцем активно интересовались «Бавария», «ПСЖ» и ряд клубов АПЛ, но руководство «шмелей» ни с кем даже не стало вести переговоры. В «Боруссии» Д Кобель играет с лета 2021 года. В этом сезоне он провел 13 матчей и пропустил 21 гол.

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