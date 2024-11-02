Кобель хочет покинуть «Боруссию» Д

Швейцарский вратарь дортмундской «Боруссии»недоволен нынешним положением дел в своем клубе.

Как сообщает издание издания Sky Sport, 26-летний голкипер был взбешен после вылета из Кубка Германии от «Вольфсбурга» (0:1) и сообщил о желании покинуть стан «шмелей».

Недавно Кобель продлил контракт до 2028 года, но очередной неудачный сезон убеждает его в необходимости перейти в более сильную команду.

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Летом швейцарцем активно интересовались «Бавария», «ПСЖ» и ряд клубов АПЛ, но руководство «шмелей» ни с кем даже не стало вести переговоры. В «Боруссии» Д Кобель играет с лета 2021 года. В этом сезоне он провел 13 матчей и пропустил 21 гол.