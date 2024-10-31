«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом, но бразилец пока не заинтересован в этом

Мадридскийв ближайшее время надеется продлить контракт с

По информации Relevo, «Королевский клуб» предложил бразильцу новое соглашение в качестве вознаграждения.

В «Реале» хотят показать Винисиусу, что он остается ключевым игроком команды даже после подписания французского нападающего Килиана Мбаппе.

При этом источник утверждает, что футболист не спешит продлевать контракт. Винисиус считает, что сейчас не самый подходящий для этого момент.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Винисиуса в 200 миллионов евро.

Напомним, в августе сообщалось, что один из саудовских клубов предлагал «Реалу» за Винисиуса один миллиард евро.