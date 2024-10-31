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    Колыванов: Для Зиньковского лучше, если он уйдет из «Спартака»

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    Бывший российский футболист Игорь Колыванов высказался о возможном уходе полузащитника Антона Зиньковского из «Спартака».

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Станкович не видит Зиньковского игроком стартового состава. А Антону не хочется постоянно выходить на замену, ведь ему уже 28 лет. У него уже зрелый возраст и ему хочется играть. Для Зиньковского лучше, если он уйдёт из "Спартака" и будет где-то играть.

    Зачем ему сидеть на лавке? Зиньковский никогда не был игроком основы, но иногда были периоды, когда он много играл. Время покажет, станет ли он потерей для "Спартака". Это хороший футболист, однако в "Спартаке" нужно постоянно доказывать, что ты игрок уровня "Спартака". Если клуб всё-таки придёт к продаже Зиньковского, то пускай творит в другой команде», — сказал Колыванов Чемпионату.

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