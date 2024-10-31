Григорян назвал главную проблему Станковича в «Спартаке»

Бывший тренер клубов РПЛвысказался о работена посту главного тренера «Спартака».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров.

«Станкович за этот период в "Спартаке" показал, что даже верные решения, которые принимает, он не может зафиксировать. Он потом начинает от них отказываться.

Человек, который называет себя дьяволом, а потом крестится по 10 раз за игру, не может быть неуверенным. Он, скорее всего, самоуверенный», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

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В ближайшем матче «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ. Игра пройдет 2 ноября, начало — в 20:45 мск.