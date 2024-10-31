ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
    Все новости спорта

    Григорян назвал главную проблему Станковича в «Спартаке»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Григорян высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

    Деян Станкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров.

    «Станкович за этот период в "Спартаке" показал, что даже верные решения, которые принимает, он не может зафиксировать. Он потом начинает от них отказываться.

  • Зарема: При Станковиче «Спартак» не попадет даже в тройку
  • Читайте по теме

    • Человек, который называет себя дьяволом, а потом крестится по 10 раз за игру, не может быть неуверенным. Он, скорее всего, самоуверенный», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    В ближайшем матче «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ. Игра пройдет 2 ноября, начало — в 20:45 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» переиграть «Торино»?
  • «Рома» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Лада» сумеет зацепиться за очки в Омске
  • «Авангард» — «Лада». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Комо» не остановит «Лацио»?
  • «Комо» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Комо — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Даллас — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры