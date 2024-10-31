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    Гладилин о матче «Локомотив» — «Рубин»: Будет непростая игра

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    Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче 14-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Рубином».

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Отсутствие Батракова и Баринова скажется на "Локомотиве" в матче с "Рубином". Батраков сейчас в хорошей форме, а Баринов является лидером опорной зоны.

    Будет непростая игра, железнодорожникам нужно будет приложить максимум усилий, чтобы одержать победу», — сказал Гладилин Чемпионату.

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    • Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Рубином» состоится 2-го ноября в 18:00 мск.

    После 13-и туров в РПЛ «железнодорожники» занимают 3-е место в таблице с 28-ю очками в активе, а казанцы — на 7-й строчке (18).

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