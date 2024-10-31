Гладилин о матче «Локомотив» — «Рубин»: Будет непростая игра

Экс-футболиствысказался о предстоящем матче 14-го тура российской Премьер-лиги между

«Отсутствие Батракова и Баринова скажется на "Локомотиве" в матче с "Рубином". Батраков сейчас в хорошей форме, а Баринов является лидером опорной зоны.

Будет непростая игра, железнодорожникам нужно будет приложить максимум усилий, чтобы одержать победу», — сказал Гладилин Чемпионату.

Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Рубином» состоится 2-го ноября в 18:00 мск.

После 13-и туров в РПЛ «железнодорожники» занимают 3-е место в таблице с 28-ю очками в активе, а казанцы — на 7-й строчке (18).