Дивеев о замедлении YouTube: Не нравится мне это, приходится мучиться

Защитник ЦСКАвысказался поводу замедления стриминговой платформы YouTube в России.

«Социальными сетями пользуюсь очень редко! Во-первых, включить VPN для меня — это большая проблема. Я иногда психую и все удаляю. Спрашиваю у жены, какой работает, она называет, я скачиваю — и ничего. Про себя думаю: "Ну и бог с ним".

В Rutube смотрю сериалы, какие-то шоу. Играю в Доту иногда, но редко.

История с замедлением YouTube? Все это не здорово. Там много контента, которого нет в других сетях. Приходится мучиться с VPN. Не нравится мне это.

Не читаю СМИ о себе. Какой смысл? Если ты что-то сделал не так, то тебя ненавидят. А если забил гол — возносят до небес. Последние два года вообще не слежу. Если только случайно что-то попадается», — приводит слова Дивеева «Спорт-Экспресс».