Дивеев: Хочется услышать гимн Лиги чемпионов

Защитник ЦСКАвысказался о своем будущем. Он отметил, что хочет приносить команде пользу.

«Переезд в Европу? Агент понимает мои требования, предпочтения по чемпионату, команды. Называть эти требования не буду. Кто из команд интересуется — мне знать не надо. У меня есть задача работать в ЦСКА, приносить команде пользу. ­

Большинство футболистов сейчас хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Например, я ни разу вживую не слышал гимн Лиги чемпионов. А хочется поиграть при этих трибунах, почувствовать атмосферу. Работаем, ждем, смотрим», — сказал Дивеев «СЭ».

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В нынешнем сезоне Дивеев в 17 матчах во всех турнирах забил 5 голов.