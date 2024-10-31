Дивеев: Хочется услышать гимн Лиги чемпионов

Игорь Дивеев Фото: globallookpress.com
«Переезд в Европу? Агент понимает мои требования, предпочтения по чемпионату, команды. Называть эти требования не буду. Кто из команд интересуется — мне знать не надо. У меня есть задача работать в ЦСКА, приносить команде пользу.
Большинство футболистов сейчас хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Например, я ни разу вживую не слышал гимн Лиги чемпионов. А хочется поиграть при этих трибунах, почувствовать атмосферу. Работаем, ждем, смотрим», — сказал Дивеев «СЭ».
В нынешнем сезоне Дивеев в 17 матчах во всех турнирах забил 5 голов.