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    Чанов: В дерби между ЦСКА и «Спартаком» нет фаворита

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    Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «В дерби между ЦСКА и "Спартаком" нет фаворита. Дерби есть дерби, оно всегда стоит особняком. Вряд ли придётся ждать чего-то обязательного.

    Будем смотреть и надеяться на победу ЦСКА. У армейцев есть игра, если они забьют и не пропустят, то выиграют в предстоящем дерби», — сказал Чанов Чемпионату.

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    • Матч ЦСКА — «Спартак» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги состоится 2-го ноября в 20:45 мск. Армейки занимают 5-е место в таблице чемпионата России с 24 очками в активе, а «красно-белые» — на 6-й позиции (22).

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