Чанов: В дерби между ЦСКА и «Спартаком» нет фаворита

Экс-тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между армейцами и

«В дерби между ЦСКА и "Спартаком" нет фаворита. Дерби есть дерби, оно всегда стоит особняком. Вряд ли придётся ждать чего-то обязательного.

Будем смотреть и надеяться на победу ЦСКА. У армейцев есть игра, если они забьют и не пропустят, то выиграют в предстоящем дерби», — сказал Чанов Чемпионату.

Матч ЦСКА — «Спартак» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги состоится 2-го ноября в 20:45 мск. Армейки занимают 5-е место в таблице чемпионата России с 24 очками в активе, а «красно-белые» — на 6-й позиции (22).