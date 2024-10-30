Наумов об игре ЦСКА — «Спартак»: В московском дерби точно не будет фаворита

Экс-президентвысказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между

«Не стоит ставить на ЦСКА перед дерби со "Спартаком". У армейцев нет запаса прочности — они не смогли обыграть "Факел" и до этого выигрывали с минимальным счётом. У ЦСКА нет такой игры, которая бы говорила, что у них будет преимущество. В московском дерби точно не будет фаворита и будет упорная игра. Но мне кажется, что ЦСКА додавит и выиграет с минимальным счётом.

У "Спартака" большие проблемы. Когда был Абаскаль, то он каждый матч ротировал состав. Теперь Станкович не может определиться со схемой игры и составом, всё время его тасует. У "Локомотива", "Зенита" и даже "Динамо" всё понятно с составом, нежели чем у "Спартака". Красно-белые в лучшем случае могут добиться ничьей», — сказал Наумов Чемпионату.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 2-го ноября в 20:45 мск. После 13-и туров в российской Премьер-лиге московские армейцы занимают 5-е место в таблице (24 балла), а «красно-белые» располагаются на 6-й строчке (22).