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    Наумов об игре ЦСКА — «Спартак»: В московском дерби точно не будет фаворита

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «Не стоит ставить на ЦСКА перед дерби со "Спартаком". У армейцев нет запаса прочности — они не смогли обыграть "Факел" и до этого выигрывали с минимальным счётом. У ЦСКА нет такой игры, которая бы говорила, что у них будет преимущество. В московском дерби точно не будет фаворита и будет упорная игра. Но мне кажется, что ЦСКА додавит и выиграет с минимальным счётом.

    У "Спартака" большие проблемы. Когда был Абаскаль, то он каждый матч ротировал состав. Теперь Станкович не может определиться со схемой игры и составом, всё время его тасует. У "Локомотива", "Зенита" и даже "Динамо" всё понятно с составом, нежели чем у "Спартака". Красно-белые в лучшем случае могут добиться ничьей», — сказал Наумов Чемпионату.

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    • Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 2-го ноября в 20:45 мск. После 13-и туров в российской Премьер-лиге московские армейцы занимают 5-е место в таблице (24 балла), а «красно-белые» располагаются на 6-й строчке (22).

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