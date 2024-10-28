Представитель Захаряна: Карпин вызывает в сборную России тех, у кого есть игровая практика

, представитель хавбека «Реала Сосьедада», отреагировал на то, что его клиент не получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи.

«Логично, что Арсен не едет на сборы национальной команды, он пока не играл. У него заканчивается период восстановления, а Карпин вызывает тех, кто имеет постоянную игровую практику.

Был ли диалог с Валерием Георгиевичем насчет вызова? Понятное дело, что в сборную его не будут дергать, Арсену нужно сыграть за клуб», — сказал Голубин Sport24.

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В следующем месяце сборная России запланировала два товарищеских матча. 15 ноября состоится матч с Брунеем, а 19 ноября — встреча с Сирией.