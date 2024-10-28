«Реал» признан лучшим клубом прошедшего сезона

Мадридскийстал лучшим клубом по итогам сезона 2023/2024.

Интересно, что никто из представителей «Реала» не явился на церемонию, чтобы забрать награду. Ведущие мероприятия просто перешли к следующей номинации.

«Реал» выиграл в голосовании за этот приз у дортмундской «Боруссии», испанской «Жироны», немецкого «Байера» и английского «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось о том, что игроки, руководство и главный тренер «Реала» устроили бойкот мероприятию. Дело в том, что нападающий «сливочных» Винисиус, вероятно, не станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.