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    «Реал» признан лучшим клубом прошедшего сезона

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    Мадридский «Реал» стал лучшим клубом по итогам сезона 2023/2024.

    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»
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    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»

    Интересно, что никто из представителей «Реала» не явился на церемонию, чтобы забрать награду. Ведущие мероприятия просто перешли к следующей номинации.

    «Реал» выиграл в голосовании за этот приз у дортмундской «Боруссии», испанской «Жироны», немецкого «Байера» и английского «Манчестер Сити».

  • «Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе
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    • Ранее сообщалось о том, что игроки, руководство и главный тренер «Реала» устроили бойкот мероприятию. Дело в том, что нападающий «сливочных» Винисиус, вероятно, не станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.

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