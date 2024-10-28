Осинькин: Мы не позволяли «Краснодару» создавать моменты

Главный тренероценил игру своей команды в матче 13-го тура российской Премьер-лиги против(1:2).

«Гол Кордобы надломил нашу игру? Конечно. Мы не очень довольны, как мы играли, но мы не позволяли "Краснодару" создавать моменты. В целом, хорошо играли, в быстрых атаках могли бы быть увереннее и лучше.

Выводы после этого поражения? Мы хотели победить, не считаю, что мы неправильно как то планировали игру. Однако, чтобы выигрывать у такой команды, нужно, чтобы такие невероятные голы Кордобы не влетали в наши ворота», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем поединке самарцы сыграют против «Акрона» 3-го ноября.