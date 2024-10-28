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    Осинькин: Мы не позволяли «Краснодару» создавать моменты

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру своей команды в матче 13-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара» (1:2).

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «Гол Кордобы надломил нашу игру? Конечно. Мы не очень довольны, как мы играли, но мы не позволяли "Краснодару" создавать моменты. В целом, хорошо играли, в быстрых атаках могли бы быть увереннее и лучше.

    Выводы после этого поражения? Мы хотели победить, не считаю, что мы неправильно как то планировали игру. Однако, чтобы выигрывать у такой команды, нужно, чтобы такие невероятные голы Кордобы не влетали в наши ворота», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

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