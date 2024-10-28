«Крылья Советов» — «Краснодар»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу над(2:1) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

На 42-й минуте «быки» вышли вперед благодаря голу Джона Кордобы. Форвард решил нанести дальний удар и не прогадал — 1:0.

«Краснодар» удвоил свое преимущество на 49-й минуте. Защитник команды Диего выпрыгнул выше остальных в штрафной соперника и головой забил гол.

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На 89-й минуте «Крылья Советов» сократили оставание до минимума. Защитник команды Томас Галдамес оказался в нужное время в нужном месте, забив гол с центра штрафной.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Краснодар 1:2 Голы: 0:1 Джон Кордоба (42'), 0:2 Диего Силва (49'), 1:2 Galdames T. (89') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Бенхамин Гарре, Виктор Мендес, Сергей Бабкин, Роман Ежов, Иван Олейников, Иван Сергеев, Galdames T. Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Александр Черников, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Joao Batxi Предупреждения: Бенхамин Гарре (72'), Joao Batxi (82')

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 33 очками в активе. «Крылья Советов» — на 10-й позиции (12).