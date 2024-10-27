«Шанхай» Слуцкого не смог обыграть аутсайдера и упустил лидерство в китайской Суперлиге

сыграл вничью св домашнем матче 29-го тура китайской Суперлиги.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Леонид Слуцкий Фото: x.com/SHShenhua1993

Матч завершился вничью со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Андре и Сефас Малеле, реализовавший пенальти в компенсированное время.

У гостей авторами забитых мячей стали Эден Карцев и Мэтью Орр.

«Шанхай Шэньхуа» за тур до завершения чемпионата опустился на второе место. Команда Леонида Слуцкого отстает от «Шанхай Порт» на одно очко.

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В заключительном туре «Шанхай Шэньхуа» сыграет 2 ноября против «Чэнду Рончен», а «Шанхай Порт» в этот же день встретится с «Тяньдзин Тайгер».