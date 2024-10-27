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    «Шанхай» Слуцкого не смог обыграть аутсайдера и упустил лидерство в китайской Суперлиге

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая Шанхай Шэньхуа
    «Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Шэньчжэнь Пэн Сити» в домашнем матче 29-го тура китайской Суперлиги.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Матч завершился вничью со счетом 2:2.

    В составе хозяев отличились Андре и Сефас Малеле, реализовавший пенальти в компенсированное время.

    У гостей авторами забитых мячей стали Эден Карцев и Мэтью Орр.

    «Шанхай Шэньхуа» за тур до завершения чемпионата опустился на второе место. Команда Леонида Слуцкого отстает от «Шанхай Порт» на одно очко.

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    В заключительном туре «Шанхай Шэньхуа» сыграет 2 ноября против «Чэнду Рончен», а «Шанхай Порт» в этот же день встретится с «Тяньдзин Тайгер».

    Футбол. Китай. Суперлига
    Шанхай Шэньхуа — Shenzhen Peng City 2:2
    Голы: 1:0 Андре Луис (47'), 1:1 Эден Карзев (70'), 1:2 Мэтт Орр (78'), 2:2 Сефас Малеле (пенальти) (90 + 1') Шанхай Шэньхуа: Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, У Си, Ибраим Амаду (Юй Ханьчао, 80'), Жуан Карлуш Тейшейра, Чхан Шиничхи, Андре Луис, Сефас Малеле, Bao Yaxiong, Yang Zexiang (Xu Haoyang, 74'), Wang Haijian (Фернандиньо Консейсао, 46') Shenzhen Peng City: Чжао Ши, Раде Дугалич, Эду Гарсия (Мэтт Орр, 59'), Эден Карзев, Tiago Leonco, Song Nan (Чжу Баоцзе, 68'), Song Yue, Yudong Zhang (Тянь Инун, 83'), Zhi Li, Yu Rui, Qiao Wang (Nizamdin Nizamdin, 83') Предупреждения: Yudong Zhang (77'), Мэтт Орр (80'), Zhi Li (90 + 2'), Чжао Ши (90 + 5')
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