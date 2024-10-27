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    «Хайденхайм» и «Хоффенхайм» поделили очки

    «Хайденхайм» — «Хоффенхайм»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Хоффенхайм 1899 Хайденхайм
    В матче восьмого тура немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» и «Хоффенхайм» не выявили, кто из них сильнее.

    «Хоффенхайм»
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    «Хоффенхайм»

    Команда так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую — 0:0.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хайденхайм — Хоффенхайм 0:0
    Хайденхайм: Кевин Мюллер, Омар Траоре, Патрик Майнка, Йонас Фёренбах, Леннард Малоуни, Бенедикт Гимбер, Ян Шёппнер, Никлас Дорш (Сэрлорд Конте, 70'), Пауль Ваннер (Адриан Бек, 85'), Марвин Пирингер (Максимилиан Бройниг, 70'), Leo Scienza Хоффенхайм: Оливер Бауман, Валентен Жендрей (Павел Кадержабек, 58'), Стэнли Нсоки (Артур Шавес, 84'), Кевин Акпогума, Мариус Бюльтер (Мергим Бериша, 67'), Александер Прасс, Флориан Гриллич (Умут Тохумджу, 58'), Том Бишоф (Диади Самассеку, 83'), Антон Стах, Адам Гложек, Андрей Крамарич Предупреждения: Марвин Пирингер (32'), Антон Стах (33'), Мергим Бериша (90')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    По итогам этого матча у «Хайденхайма» стало 10 очков и 10-е место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» набрал 8 баллов и идет 15-м.

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