«Хайденхайм» — «Хоффенхайм»: счет матча 0:0, обзор

В матче восьмого тура немецкой Бундеслигине выявили, кто из них сильнее.

Команда так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую — 0:0.

Футбол. Германия. Бундеслига Хайденхайм — Хоффенхайм 0:0 Хайденхайм: Кевин Мюллер, Омар Траоре, Патрик Майнка, Йонас Фёренбах, Леннард Малоуни, Бенедикт Гимбер, Ян Шёппнер, Никлас Дорш (Сэрлорд Конте, 70'), Пауль Ваннер (Адриан Бек, 85'), Марвин Пирингер (Максимилиан Бройниг, 70'), Leo Scienza Хоффенхайм: Оливер Бауман, Валентен Жендрей (Павел Кадержабек, 58'), Стэнли Нсоки (Артур Шавес, 84'), Кевин Акпогума, Мариус Бюльтер (Мергим Бериша, 67'), Александер Прасс, Флориан Гриллич (Умут Тохумджу, 58'), Том Бишоф (Диади Самассеку, 83'), Антон Стах, Адам Гложек, Андрей Крамарич Предупреждения: Марвин Пирингер (32'), Антон Стах (33'), Мергим Бериша (90')

Календарь и таблица Бундеслиги

По итогам этого матча у «Хайденхайма» стало 10 очков и 10-е место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» набрал 8 баллов и идет 15-м.