Махачкалинское «Динамо» сыграет дома с «Акроном» в матче 13-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Динамо» Махачкала

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 12-ти матчах. На счету махачкалинской команды 2 победы, 5 ничьих и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 5:10.

В крайнем туре «Динамо» с минимальным счетом проиграло на своем поле ЦСКА (0:1). Таким образом, безвыигрышная серия подопечных Хасанби Биджиева в чемпионате достигла пяти матчей — 2 поражения и 3 ничьи.

На этой неделе «Динамо» сыграло заключительный матч группового этапа Кубка России против «Спартака» (0:1). Махачкалинцы заняли третье место в своем квартете и продолжат выступления уже в Пути регионов.

«Акрон»

«Акрон» набрал 12 очков в 12-ти матчах и на данный момент расположился на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету команды из Тольятти 3 победы, 3 ничьи и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 16:25.

В крайнем туре чемпионата «Акрон» потерпел крупнейшее поражение в сезоне, проиграв в Самаре «Зениту» со счетом 0:5. До этого тольяттинцы набрали 4 очка в матчах с «Пари НН» (2:2) и «Ростовом» (2:0).

Подопечные Заурбека Тедеева также продолжают борьбу и в Кубке России. В заключительном туре группового этапа «Акрон» уступил дома «Рубину» (0:1) и занял третье место в квартете, обеспечив себе участие в плей-офф Пути регионов.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в прошлом сезоне Первой Лиги. «Акрон» одержал победы в обоих матчах — 1:0 в гостях и 3:1 дома.

Всего в 4-х очных встречах на счету тольяттинцев 3 победы, одна встреча завершилась вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Акрон» с коэффициентом 2.10.