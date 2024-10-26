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    «Динамо» Махачкала — «Акрон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Акрон»

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    Махачкалинское «Динамо» сыграет дома с «Акроном» в матче 13-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо» Махачкала

    «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 12-ти матчах. На счету махачкалинской команды 2 победы, 5 ничьих и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 5:10.

    В крайнем туре «Динамо» с минимальным счетом проиграло на своем поле ЦСКА (0:1). Таким образом, безвыигрышная серия подопечных Хасанби Биджиева в чемпионате достигла пяти матчей — 2 поражения и 3 ничьи.

    На этой неделе «Динамо» сыграло заключительный матч группового этапа Кубка России против «Спартака» (0:1). Махачкалинцы заняли третье место в своем квартете и продолжат выступления уже в Пути регионов.

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    «Акрон»

    «Акрон» набрал 12 очков в 12-ти матчах и на данный момент расположился на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету команды из Тольятти 3 победы, 3 ничьи и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 16:25.

    В крайнем туре чемпионата «Акрон» потерпел крупнейшее поражение в сезоне, проиграв в Самаре «Зениту» со счетом 0:5. До этого тольяттинцы набрали 4 очка в матчах с «Пари НН» (2:2) и «Ростовом» (2:0).

    Подопечные Заурбека Тедеева также продолжают борьбу и в Кубке России. В заключительном туре группового этапа «Акрон» уступил дома «Рубину» (0:1) и занял третье место в квартете, обеспечив себе участие в плей-офф Пути регионов.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в прошлом сезоне Первой Лиги. «Акрон» одержал победы в обоих матчах — 1:0 в гостях и 3:1 дома.

    Всего в 4-х очных встречах на счету тольяттинцев 3 победы, одна встреча завершилась вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Акрон» с коэффициентом 2.10.

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