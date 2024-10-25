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    Семин: У Миранчука есть шанс сыграть лучше Месси

    Футбол MLS Интер Майами Атланта Юнайтед
    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями о предстоящем матче 1/8 финала МЛС, в котором «Интер Майами» сыграет с «Атлантой Юнайтед».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Матч Миранчука и Месси в плей-офф МЛС — серьёзное противостояние. Не каждому удаётся играть против Месси, и у Лёши хороший шанс сыграть лучше. Думаю, помимо командных целей, у Миранчука есть и индивидуальные. Это возможность, чтобы о нём в США говорили, как об Овечкине и Малкине, которые играют там. Этот матч имеет большое значение для него в плане узнаваемости и умений», — цитирует Семина «Чемпионат».

    Матч состоится 26 октября и начнется в 3:30 по московскому времени.

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