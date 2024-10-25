Семин: У Миранчука есть шанс сыграть лучше Месси

Экс-наставник «Локомотива»поделился ожиданиями о предстоящем матче 1/8 финала МЛС, в которомсыграет с

«Матч Миранчука и Месси в плей-офф МЛС — серьёзное противостояние. Не каждому удаётся играть против Месси, и у Лёши хороший шанс сыграть лучше. Думаю, помимо командных целей, у Миранчука есть и индивидуальные. Это возможность, чтобы о нём в США говорили, как об Овечкине и Малкине, которые играют там. Этот матч имеет большое значение для него в плане узнаваемости и умений», — цитирует Семина «Чемпионат».

Матч состоится 26 октября и начнется в 3:30 по московскому времени.