Один из лидеров «Лейпцига» получил травму и больше не сыграет в этом году

Хави Симонс Фото: globallookpress.com
Симонс повредил связки голеностопа в недавнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1), сообщает пресс-служба «Лейпцига».
В немецком клубе также добавили, что нидерландец пропустит как минимум несколько недель.
При этом Sky Sport Deutschland утверждает, что Симонс в ближайшее время перенесет операцию и больше не сыграет в этом году.
В текущем сезоне Симонс провел за «Лейпциг» 11 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в 80 миллионов евро.