Один из лидеров «Лейпцига» получил травму и больше не сыграет в этом году

Атакующий полузащитник «Лейпцига»выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Симонс повредил связки голеностопа в недавнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1), сообщает пресс-служба «Лейпцига».

В немецком клубе также добавили, что нидерландец пропустит как минимум несколько недель.

При этом Sky Sport Deutschland утверждает, что Симонс в ближайшее время перенесет операцию и больше не сыграет в этом году.

В текущем сезоне Симонс провел за «Лейпциг» 11 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в 80 миллионов евро.