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    Один из лидеров «Лейпцига» получил травму и больше не сыграет в этом году

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    Атакующий полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

    Хави Симонс
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    Хави Симонс

    Симонс повредил связки голеностопа в недавнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1), сообщает пресс-служба «Лейпцига».

    В немецком клубе также добавили, что нидерландец пропустит как минимум несколько недель.

    При этом Sky Sport Deutschland утверждает, что Симонс в ближайшее время перенесет операцию и больше не сыграет в этом году.

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    • В текущем сезоне Симонс провел за «Лейпциг» 11 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в 80 миллионов евро.

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