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    «Лестер» уступил «Ноттингему»

    «Лестер» — «Ноттингем Форест»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче девятого тура чемпионата Англии «Лестер» в родных стенах проиграл «Ноттингем Форест» с результатом 1:3.

    Джейми Варди
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    Джейми Варди

    На точный удар Джейми Варди гости ответили забитыми мячами Райана Йейтса и Криса Вуда, который отметился дублем.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Ноттингем Форест 1:3
    Голы: 0:1 Райан Йейтс (16'), 1:1 Джейми Варди (23'), 1:2 Крис Вуд (47'), 1:3 Крис Вуд (60') Лестер: Мадс Хермансен, Рикарду Перейра (Билаль эль-Ханнус, 68'), Ваут Фас, Калеб Околи, Джеймс Джастин, Вильфред Ндиди (Бубакари Сумаре, 74'), Гарри Уинкс, Абдул Фатаву, Факундо Буонанотте, Стефи Мавидиди (Джордан Айю, 68'), Джейми Варди Ноттингем Форест: Матц Зельс, Алекс Морено (Морато, 72'), Мурилло, Никола Миленкович, Каллум Хадсон-Одои (Рамон Соса, 76'), Эллиот Андерсон (Неко Уильямс, 72'), Николас Домингес, Райан Йейтс, Ола Эйна, Крис Вуд (Тайво Авонийи, 81'), Энтони Эланга (Жота Силва, 77') Предупреждения: Рикарду Перейра (35'), Алекс Морено (41'), Стефи Мавидиди (46'), Гарри Уинкс (58'), Николас Домингес (79')

    Календарь и таблица АПЛ

    Победа позволила «Ноттингему» набрать 16 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице. У «Лестера» осталось 9 баллов и 14-я позиция.

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