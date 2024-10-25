«Лестер» — «Ноттингем Форест»: счет матча 1:3, обзор голов

Джейми Варди Фото: globallookpress.com
На точный удар Джейми Варди гости ответили забитыми мячами Райана Йейтса и Криса Вуда, который отметился дублем.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лестер — Ноттингем Форест 1:3
Голы: 0:1 Райан Йейтс (16'), 1:1 Джейми Варди (23'), 1:2 Крис Вуд (47'), 1:3 Крис Вуд (60') Лестер: Мадс Хермансен, Рикарду Перейра (Билаль эль-Ханнус, 68'), Ваут Фас, Калеб Околи, Джеймс Джастин, Вильфред Ндиди (Бубакари Сумаре, 74'), Гарри Уинкс, Абдул Фатаву, Факундо Буонанотте, Стефи Мавидиди (Джордан Айю, 68'), Джейми Варди Ноттингем Форест: Матц Зельс, Алекс Морено (Морато, 72'), Мурилло, Никола Миленкович, Каллум Хадсон-Одои (Рамон Соса, 76'), Эллиот Андерсон (Неко Уильямс, 72'), Николас Домингес, Райан Йейтс, Ола Эйна, Крис Вуд (Тайво Авонийи, 81'), Энтони Эланга (Жота Силва, 77') Предупреждения: Рикарду Перейра (35'), Алекс Морено (41'), Стефи Мавидиди (46'), Гарри Уинкс (58'), Николас Домингес (79')
Победа позволила «Ноттингему» набрать 16 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице. У «Лестера» осталось 9 баллов и 14-я позиция.