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    Анчелотти: Мы довольны Мбаппе, потому что он забивает голы

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего команды Килиана Мбаппе перед матчем 11-го тура испанской Примеры против «Барселоны».

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «Мы довольны Килианом, потому что он забивает голы. Он важен для команды, в матче Лиги чемпионов с "Боруссией" он принимал самое активное участие в обоих голах.

    Мы не форсируем события — ни я, ни команда, ни он. Очевидно, что Мбаппе будет добиваться больших высот, потому что у него есть для этого все необходимые качества», — цитирует Анчелотти AS.

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    • Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится завтра, 26-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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