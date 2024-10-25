Анчелотти: Мы довольны Мбаппе, потому что он забивает голы

Главный тренервысказался об игре нападающего командыперед матчем 11-го тура испанской Примеры против

«Мы довольны Килианом, потому что он забивает голы. Он важен для команды, в матче Лиги чемпионов с "Боруссией" он принимал самое активное участие в обоих голах.

Мы не форсируем события — ни я, ни команда, ни он. Очевидно, что Мбаппе будет добиваться больших высот, потому что у него есть для этого все необходимые качества», — цитирует Анчелотти AS.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится завтра, 26-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.