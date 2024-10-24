Рэшфорд решил покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающийбольше не хочет играть за

По информации El Nacional, уже сообщил руководству «МЮ» о желании продолжить карьеру в другом клубе.

Источник утверждает, что в подписании 26-летнего форварда заинтересованы «Астон Вилла» и «Марсель».

Кроме того, интерес к Рэшфорду проявляет «Наполи».

Transfermarkt оценивает стоимость Рэшфорда в 60 миллионов евро. Действующий контракт Маркуса с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне Рэшфорд провел в английской Премьер-лиге восемь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.