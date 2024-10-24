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    Рэшфорд решил покинуть «Манчестер Юнайтед»

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    Нападающий Маркус Рэшфорд больше не хочет играть за «Манчестер Юнайтед».

    Маркус Рэшфорд
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    Маркус Рэшфорд

    По информации El Nacional, уже сообщил руководству «МЮ» о желании продолжить карьеру в другом клубе.

    Источник утверждает, что в подписании 26-летнего форварда заинтересованы «Астон Вилла» и «Марсель».

    Кроме того, интерес к Рэшфорду проявляет «Наполи».

    Transfermarkt оценивает стоимость Рэшфорда в 60 миллионов евро. Действующий контракт Маркуса с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.

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    • В текущем сезоне Рэшфорд провел в английской Премьер-лиге восемь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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