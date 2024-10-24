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    Лука ВушковичЛука Вушкович: 17-летний «монстр» может стать новой звездой «Тоттенхэма»
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    Гвардиола: Уровень Савиньо действительно очень высок

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после победы над «Спартой» (5:0) в Лиге чемпионов похвалил бразильского вингера Савиньо.

    Савиньо
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    Савиньо

    «Савиньо очень хорошо играет. Он из тех вингеров, которые могут одинаково опасно действовать на любом фланге.

    Он всего лишь три месяца с нами, но уже сейчас я могу сказать, что его уровень действительно очень высок.

    Также хочу сказать, что Савиньо добился добился такого прогресса благодаря тренеру "Жироны" Мичелу», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Савиньо в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге шесть матчей и отметился тремя результативными передачами.

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