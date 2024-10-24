Гвардиола: Уровень Савиньо действительно очень высок

Главный тренер «Манчестер Сити»после победы над «Спартой» (5:0) в Лиге чемпионов похвалил бразильского вингера

«Савиньо очень хорошо играет. Он из тех вингеров, которые могут одинаково опасно действовать на любом фланге.

Он всего лишь три месяца с нами, но уже сейчас я могу сказать, что его уровень действительно очень высок.

Также хочу сказать, что Савиньо добился добился такого прогресса благодаря тренеру "Жироны" Мичелу», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Transfermarkt оценивает стоимость Савиньо в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге шесть матчей и отметился тремя результативными передачами.