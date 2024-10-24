Гвардиола: Уровень Савиньо действительно очень высок

«Савиньо очень хорошо играет. Он из тех вингеров, которые могут одинаково опасно действовать на любом фланге.
Он всего лишь три месяца с нами, но уже сейчас я могу сказать, что его уровень действительно очень высок.
Также хочу сказать, что Савиньо добился добился такого прогресса благодаря тренеру "Жироны" Мичелу», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.
Transfermarkt оценивает стоимость Савиньо в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге шесть матчей и отметился тремя результативными передачами.