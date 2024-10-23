Куртуа: «Реал» ненавидит проигрывать

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о волевой победе над дортмундской «Боруссией» в матче Лиги чемпионов. Мадридский клуб победил со счетом 5:2. Встреча состоялась 22 октября в Испании.

«Дортмундцы смогли создать слишком много опасных ситуаций, а затем забили гол. Но в перерыве мы говорили о том, насколько нам нужно улучшить игру и как быстро. Как только мы забили первый гол, мы были уверены, что забьем еще и поборемся за победу.

Мы ненавидим проигрывать, и когда во втором тайме мы вышли на очную ставку, мы показали интенсивность, необходимую для матча Лиги чемпионов. В этом была большая разница», — сказал Куртуа в эфире Movistar.

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Стоит отметить, что по ходу первого тайма подопечные Карло Анчелотти проигрывали со счетом 0:2.