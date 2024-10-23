«Барселона» — «Бавария»: счет матча 4:1, обзор голов

Испанскаяне оставила шансов немецкойв матче общего этапа Лиги чемпионов, победив ее со счетом 4:1.

Уже на первой минуте Рафинья вывел хозяев вперед. «Бавария» смогла отыграться на 18-й минуте после точного удара Гарри Кейна.

Еще до перерыва «Барселона» ответила мячами Роберта Левандовского (36-я) и Рафиньи (45-я).

Четвертый мяч на 56-й минуте снова забил Рафинья, оформивший хет-трик.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Барселона — Бавария 4:1 Голы: 1:0 Рафаэл Диас (1'), 1:1 Гарри Кейн (18'), 2:1 Роберт Левандовски (36'), 3:1 Рафаэл Диас (45'), 4:1 Рафаэл Диас (56') Барселона: Игнасио Пенья, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Алекс Бальде, Марк Касадо, Фермин Лопес (Френки де Йонг, 61'), Педри (Гави, 85'), Ламин Ямал (Ансумане Фати, 85'), Рафаэл Диас (Даниэль Ольмо, 76'), Роберт Левандовски (Пау Виктор, 85') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано, Рафаэл Геррейру (Конрад Лаймер, 86'), Майкл Олисе (Лерой Зане, 59'), Жоау Палинья (Леон Горецка, 60'), Альфонсо Дэвис, Гарри Кейн, Серж Гнабри (Кингсли Коман, 60'), Томас Мюллер (Джамал Мусиала, 60') Предупреждения: Йозуа Киммих (27'), Леон Горецка (90')

В следующем туре «Бавария» сыграет с «Бенфикой», а «Барселона» с «Црвеной Звездой».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Австрийский «Зальцбург» дома уступил хорватскому «Динамо» Загреб — 0:2.

Первый мяч на 49-й минуте забил нападающий Сандро Куленович.

С 66-й минуте хозяева играли в меньшинстве после удаления Александра Шлагера.

Второй мяч гости забили на 84-й минуте после точного удара Бруно Петковича.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Зальцбург — Динамо З 0:2 Голы: 0:1 Сандро Куленович (49'), 0:2 Бруно Петкович (84') Зальцбург: Александр Шлагер, Амар Дедич, Камиль Пёнтковски, Самсон Байду, Алекса Терзич (Daouda Guindo, 82'), Мадс Бидструп (Николас Капальдо, 58'), Мамади Диамбу (Stefan Bajcetic, 58'), Мауритс Кергор, Оскар Глоч (Янис Бласвих, 69'), Адам Дагим (Нене Доргелес, 58'), Карим Конате Динамо З: Иван Невистич, Такуя Огивара (Ронаэль Пьер-Габриэль, 77'), Рауль Торренте, Максим Бернауэр, Кевин Теофиль-Катерин, Стефан Ристовски, Мартин Батурина (Lukas Kacavenda, 88'), Ариян Адеми (Марко Рог, 59'), Йосип Мишич, Сандро Куленович (Бруно Петкович, 77'), Petar Sucic (Лука Стойкович, 88') Предупреждения: Мадс Бидструп (18'), Амар Дедич (31'), Камиль Пёнтковски (73'), Pepijn Lijnders (82'), Марко Рог (90') Удаление: Александр Шлагер (66')

Загребское «Динамо» в 4-м туре сразится со «Слованом», а «Зальцбург» с «Фейенордом».