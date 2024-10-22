ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де БрёйнеВзошли на Олимп. Анри, Де Брёйне и еще 23 лучших игрока АПЛ XXI века
    Все новости спорта

    Тарханов: Непонятно, когда сборную Россию вернутся, а Дугласу Сантосу уже 30 лет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Сборная России
    Российский тренер Александр Тарханов высказался о том, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

    Дуглас Сантос — игрок «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуглас Сантос — игрок «Зенита»

    «Сейчас сборной России как таковой нет. Нас могут не пустить на международные турниры ещё года три и непонятно, когда это вообще произойдёт, а Дугласу Сантосу уже 30 лет.

    Ему сделали российское гражданство, чтобы в "Зените" был лишний русский. Теперь клуб может подписать ещё одного иностранца. Но я нормально к этому отношусь, такое происходит во всём футбольном мире», — сказал Тарханов Чемпионату.

  • РПЛ. «Краснодар» вышел в единоличные лидеры
  • Итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
  • Сегодня

    • В нынешнем сезоне Сантос провел за «Зенит» 12 матчей в рамках РПЛ и отметился 3 голевыми передачами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова уверенно обыграет «Боруссию»?
  • «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Спартаку» нужно реабилитироваться
  • «Динамо» Мх — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • ЦСКА не предоставит шансы «Ахмату»
  • ЦСКА — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спарта Прага
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры