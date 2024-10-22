Тарханов: Непонятно, когда сборную Россию вернутся, а Дугласу Сантосу уже 30 лет

Российский тренервысказался о том, что защитникполучил российское гражданство.

«Сейчас сборной России как таковой нет. Нас могут не пустить на международные турниры ещё года три и непонятно, когда это вообще произойдёт, а Дугласу Сантосу уже 30 лет.

Ему сделали российское гражданство, чтобы в "Зените" был лишний русский. Теперь клуб может подписать ещё одного иностранца. Но я нормально к этому отношусь, такое происходит во всём футбольном мире», — сказал Тарханов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Сантос провел за «Зенит» 12 матчей в рамках РПЛ и отметился 3 голевыми передачами.