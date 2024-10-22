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    АПЛ. «Ливерпуль» — лидирует, МС — не отпускает

    Итоги 8-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ливерпуль» — «Челси»
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    «Ливерпуль» — «Челси»
    «Ливерпуль» продолжает лидировать в английской Премьер-лиге. «Манчестер Сити» старается не сойти с чемпионской гонки и продолжает дышать в спину мерсисайдцам. А вот «Арсенал» допустил осечку и на время выбыл из лидирующей группы команд. Чем ещё запомнился 8-й тур АПЛ, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    «Челси» потерял место в топ-4 АПЛ, опустившись на 6 место и пропустив вперёд себя «Астон Виллу» и «Брайтон», которые расположились на 4 и 5 местах соответственно.

    На две строчки вверх поднялись «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест», которые теперь занимают 7 и 8 места. «Ньюкасл» и «Фулхэм» в свою очередь опустились на столькоже позиций, расположившись на 9 и 10 строчках.

    Вверх по турнирной таблице поднялись «Борнмут» (с 13 на 11), «Манчестер Юнайтед» (с 14 на 12), «Лестер» (с 15 на 14).

    Календарь и таблица АПЛ

    Со знаком минус 8 тур первенства прошёл для следующих команд: «Брентфорд» (с 11 на 13), «Вест Хэм» (с 12 на 15).

    Чемпионская гонка

    «Ливерпуль» пока удерживает первое место в английском чемпионате, лидер АПЛ одержал победу над «Челси» в центральном матче 8 тура (2:1).

    В составе мерсисайдцев голами отметились Мохаммед Салах, реализовавший пенльти на 29 минуте и Кертис Джонс, который забил с игры на 51-й минуте матча. Таким образом «Ливерпуль» набрал 21 очко.

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    • На втором месте идёт «Манчестер Сити», у которого в активе 20 пунктов. «Горожане» на выезде одержали победу над «Вулверхэмптоном» (2:1). «Небесно-голубым» три балла принесли точный удары Йошко Гвардиол и Джон Стоунса.

    Сошёл с чемпионской дистанции «Арсенал», «пушкари» потерпели неожиданное поражение в туре от «Борнмута» (0:2). Лондоцы остались на третьей строчке с активом в 17 очков.

    Выступление топ-клубов

    «Челси» после пражения в отчётном туре потерял место в четвёрке сильнейших и опустился на 6 строчку в АПЛ, набрав 14 очков.

    Со знаком плюс минувший тур прошёл для «Тоттенхэма», «шпоры» поднялись 7 место в чемпионате, аккумулировав 13 баллов. Лондонский коллектив на своём поле нанёс поражение «Вест Хэму» (4:1).

    «Ливерпуль» — «Челси»
    globallookpress.com

    В составе «Тоттенхэма» голами отметились Деян Кулушевски, Ив Биссума, Сон Хын Мин, также был зафикисрован автогол в исполнении Альфонса Ареоля.

    «Манчестер Юнайтед» тоже может занести себе в актив прошедший тур в АПЛ. «Красные дьяволы» одержали волевую победу над командой «Брентфорд» (2:1). Все голы МЮ забил во второй половине матча. На 47-й минуте счет сравнял Алехандро Гарначо, а на 62-й минуте поединка победный гол забил Расмус Хойлунн. После этой победы «Манчнстер Юнайтед» набрал 11 очков и поднялся на 12 место.

    Тур № 9

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут с 25 по 27 октября.

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    Лидер АПЛ «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Арсенала» 27 октября. В этот же день «Ман Юнайтед» будет гостить у «Вест Хэма».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В субботу, 26 октября действующий чемпион «Манчестер Сити» примет «Саутгемптон».

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