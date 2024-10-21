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    Погребняк: Мечтал играть в Англии, но жить всегда хотел в России

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    Экс-игрок «Зенита» и сборной России Павел Погребняк рассказал о своей мечте в бытность футболистом.

    Павел Погребняк в составе «Рединга»
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    Павел Погребняк в составе «Рединга»

    «Я всю жизнь мечтал играть в Англии. В плане футбола для меня это страна номер один. Что касается погоды, то меня это не пугало. Я в Питере жил, говорят, что там ветер сквозит, дожди постоянные.

    Я приспосабливаюсь к любым условиям, и мне это нравится. Жить всегда хотел в России, а играть в Англии. В итоге я там оказался, но не в том клубе, в котором хотел. Мечтал играть за "Манчестер Юнайтед", но не получилось», — цитирует Погребняка Sport24.

    В качестве игрока «Зенита» Погребняк выиграл чемпионат России (2007), стал победителем Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008). За сборную России он сыграл 33 матча и забил 8 мячей.

    В Англии нападающий выступал за «Фулхэм» и «Рединг».

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