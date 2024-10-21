Газзаев: «Краснодар» заслуживает лишь похвалы

Известный тренервысказался о прогрессепод руководством

«Я очень положительно оценил бы его работу. Он принял команду посреди прошлого сезона, но у него был плюс в том, что он знал этих игроков, а они знали его требования.

Еще в прошлом сезоне мы видели, что "Краснодар" претендовал на чемпионство и даже обыграл "Динамо" в последнем туре, но тогда "Зенит" победил "Ростов" и забрал чемпионство.

В этом же сезоне команда помимо хороших результатов показывает высокое качество игры. Сейчас мы видим, что "Краснодар" играет в удовольствие и на полную самоотдачу, за что он заслуживает лишь похвалы», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.