«Чайка» — «Арсенал»: счет матча 2:2, обзор голов

В заключительном матче 15-го тура Первой лиги по футболуупустила победу в матче против тульского— 2:2.

Голы в составе хозяев на счету Владислава Руденко и Данилы Янова.

В составе туляков дублем отметился Максим Турищев, реализовавший пенальти на 20-й минуте, и забивший с игры на 79-й.

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Футбол. Россия. Первая лига Чайка — Арсенал Тула 2:2 Голы: 1:0 Владислав Руденко (18'), 1:1 Максим Турищев (пенальти) (20'), 2:1 Данила Янов (61'), 2:2 Максим Турищев (79') Чайка: Михаил Штепа, Андрей Евдокимов, Камиль Ибрагимов, Никита Кармаев, Данил Пелих, Никита Маляров, Данила Янов, Эльдияр Зарыпбеков, Александр Хохлачев, Владислав Руденко, Uzhgin M. Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Данил Липовой, Артём Попов, Никита Раздорских, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Максим Турищев, Volkov Z. Предупреждения: Андрей Евдокимов (44'), Владислав Руденко (53'), Максим Турищев (60'), Артём Попов (68'), Давид Семенчук (82')

«Арсенал» сейчас идет третьим в Первой лиге с 27 очками. «Чайка» (19) — 11-я.