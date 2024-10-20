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    Тренер «Оренбурга» Слишкович: Ничьей довольны, но она не была нашей целью

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович в своем дебютном матче прокомментировал игру против «Крыльев Советов» (2:2) и сказал, что хоть и удовлетворен результатом, но на ничью не играли.

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    «К сожалению, так игра пошла, особенно первый тайм. Скажем так, мы играли, они забивали. В чем они опасны и над чем мы всю неделю работали, контратаки, к сожалению, мы делали ошибки — это были не индивидуальные ошибки, а ошибки линии. Нам надо работать над этим, исправлять это.

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    • Много работы. Самое главное, мы знаем, где у нас проблемы. Во втором тайме нам было легче из‑за красной карточки у соперника, но все равно нелегко. Когда девять игроков и вратарь стоят на последних 20 метрах, мы смогли забить два гола. Так что, может быть, эта ничья закономерна.

    Могу сказать, что я был доволен моментами атаки. Мы создавали моменты, давление, особенно на фланг. Мы знали, что там есть пространство. Марин и Оганесян создавали там проблемы для "Оренбурга". Конечно, когда команда допускает ошибку при отсутствии давления, случается контратака.

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    "Крылья" очень сильны в этих моментах. Мы дорого заплатили за наши две ошибки, потому что нам забили два гола, и была еще одна штанга. Замены нужно было делать не потому что футболисты плохо играли, нам нужны были другие игроки, чтобы попробовать изменить эту игру.

    Когда смотришь, как пошла игра — 0:2, а ты заканчиваешь матч 2:2, то можешь быть доволен. Но у нас ничья не была целью. Что хорошо, ребята до конца создавали моменты, они хотели забить, они показали характер. К сожалению, не получилось забить третий гол, но в следующий раз, может, получится», — сказал Слишкович «Матч ТВ».

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