Непомнящий назвал причину поражения «Спартака» от «Краснодара»

Известный российский тренерпрокомментировал поражение «Спартака» в 12-м туре РПЛ от «Краснодара» (0:3).

«Пересмотрел ночью матч "Спартака" и "Краснодара", там, как и в поражении "Локомотива", ничего случайного нет. Одна команда подготовилась, несмотря на то что игроки уезжали в сборные и поздно оттуда возвращались, а другая — не очень.

В своё время я для себя выяснил: если один-два игрока выпадают из игры, это проблема тренера, почему он не увидел, что футболисты не готовы, и ставит их в состав.

Мне кажется, Мусаев, в отличие от Станковича, сам подготовился к игре хорошо и подготовил команду. "Спартаку" эта работа не удалась. Да, голы были вследствие индивидуальных ошибок — один ошибся, второй.

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Но структура команды: сначала играли хорошо, потом игра пропала или наоборот. Это уже общекомандная проблема, а не отдельных игроков», — сказал Непомнящий «Чемпионату» Александром Ершовым.