Голкипер «Химок»: Не стал бы называть победу над «Локомотивом» сенсацией

Вратарьвысказался о победе своей команды в матче 12-го тура российской Премьер-лиги против(2:0).

«Хочется выигрывать в каждой игре, поэтому к каждому матчу готовимся максимально ответственно. В прошлых играх особо не получалось, но меняем подход. Не стал бы называть победу над "Локомотивом" сенсацией. Это рядовая игра, но хорошо, что удалось выиграть. Нам нужна была эта победа, чтобы начать набирать очки.

В паузу на матчи сборных мы хорошо провели микроцикл и подготовку. Немножко поменяли тренировочный процесс — он стал более игровой. Думаю, перерыв на сборные повлиял на победу над Локомотивом», — сказал Кокарев Чемпионату.

После этого матча «Химки» занимают 13-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. В следующей встрече подмосковная команда сыграет против «Оренбурга» в рамках группового этапа Кубка России 23-го октября.