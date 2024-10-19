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    «Химки» сенсационно победили «Локомотив»

    «Химки» — «Локомотив»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В 12-м туре российской Премьер-лиги подмосковные «Химки» уверенно обыграли «Локомотив» — 2:0.

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    Оба мяча были забиты после перерыва и оба на счету Зелимхана Бакаева. Первый гол он забил на 54-й минуте, а дубль оформил спустя шесть минут.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Локомотив 2:0
    Голы: 1:0 Зелимхан Бакаев (54'), 2:0 Зелимхан Бакаев (60') Химки: Никита Кокарев, Георгий Джикия, Александр Филин, Ориньо, Лукас Вера, Хетаг Хосонов, Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Антон Заболотный, Fernandez D., Mejia R. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Александр Сильянов, Илья Самошников, Егор Погостнов, Сергей Пиняев, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв Предупреждения: Дмитрий Баринов (32'), Резиуан Мирзов (36'), Fernandez D. (47')

    «Химки» теперь идет на 12-м месте с 11 очками. «Локомотив» опустился на третье место с 27 очками.

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