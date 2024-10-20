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    Галактионов: «Локомотив» хотел переломить ход игры заменами

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    Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении от «Химок» (0:2) в 12-м туре РПЛ. Специалист проанализировал причины неудач команды.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «С одной стороны, у нас всё-таки была неделя подготовки, когда наши футболисты вернулись из сборной России. Сетовать на это неправильно, что это повлияло. Нам не удалось быть сегодня такими агрессивными, дерзкими, цепкими; не удалось создать для команды соперника неожиданных ходов. Это, наверное, главный фактор. С другой стороны, в первом тайме моменты были, когда надо было забивать, гола не хватало.

    Были микромоменты, когда соперник выигрывал подбор, дождался нашей ошибки при развитии атаки, за это нас наказали. Хотели переломить ход игры заменами, но, к сожалению, остроты не совсем хватило — было недостаточно давления, подач, проходов, ударной работы», — приводит слова Галактионова сайт «Локомотива».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» идет 3-м в таблице. У клуба 27 набранных очков. «Химки» (11) находятся на 12-й строчке.

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