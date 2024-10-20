В Анголе не против сыграть против сборной России

Государственный секретарь по делам спорта Анголывысказался о возможном матче против сборной России.

«Игра с Россией возможна. Думаю, мы найдем правильный момент для игры в даты ФИФА в 2025 году. Мы готовы сыграть как в Анголе, так и в России, нам это интересно. Мы готовы обсудить этот вопрос с федерацией футбола Анголы. В прошлом мы часто встречались с Россией в разных видах спорта», — сказал Родригес да Силва «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в октябре сборная России осталась без товарищеского матча из-за отсутствия соперника.

Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матчах в ноябре со сборными Сирии и Брунея.