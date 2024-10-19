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    «Атлетик» не оставил шансов «Эспаньолу»

    «Атлетик» — «Эспаньол»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 10-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао разгромил на своем поле «Эспаньол» — 4:1.

    Иньяки Уильямс
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    Иньяки Уильямс

    Дублем в составе басков отметился Иньяки Уильямс, также отличились Дани Вивиан и Алекс Беренгер.

    Единственный мяч у гостей на счету Альваро Техеро.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Эспаньол 4:1
    Голы: 1:0 Даниэль Вивиан (6'), 2:0 Иньяки Уильямс (28'), 3:0 Иньяки Уильямс (30'), 4:0 Алехандро Беренгер (55'), 4:1 Альваро Техеро (90 + 2') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос, Даниэль Вивиан, Унай Нуньес, Юри Берчиче (Адама Буаро, 63'), Карлос Ромеро (Пере Милья, 46'), Бриан Оливан, Мараш Кумбула (Альваро Техеро, 73'), Серджи Гомес, Омар Эль-Хилали, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 63'), Микель Хаурегисар, Алехо Велис (Валид Шеддира, 46'), Алекс Краль, Поль Лосано, Иньяки Уильямс (Nicolas Serrano, 73'), Алехандро Беренгер (Унаи Гомес, 78'), Нико Уильямс (Альваро Джало, 73'), Горка Гурусета, Jofre Carreras (Ирвин Кардона, 63'), Jose Gragera (Леандро Кабрера, 46') Предупреждения: Юри Берчиче (45 + 3'), Унай Нуньес (48'), Пере Милья (51'), Леандро Кабрера (74'), Омар Эль-Хилали (82')
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