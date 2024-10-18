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    Ротенберг: Морено меня полностью устраивает

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    Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о выступлении команды в первой лиге.

    Борис Ротенберг
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    Борис Ротенберг

    «После вылета команде нужна была полная перестройка, переосмысление. У нас отличный главный тренер с богатым опытом работы. У него очень сильное аналитическое мышление, и он развивает это у игроков, чтобы они все правильно понимали, где они находятся. Значит, пока не все выполняют, где-то кто-то тянет одеяло на себя, хочет себя проявить и показать, чтобы, может быть, какой-то клуб увидел и пригласил к себе. Но работой Морено мы очень удовлетворены.

    Отставка Морено? Такого нет. Кто-то может нагнетать, чтобы внести разлад, чтобы занервничал тренер. Но меня Морено полностью устраивает. И то, что он остался у нас даже после вылета, показательно. Он хочет подтвердить свой уровень и довести дело до конца. У команды была хорошая игра, просто немного не повезло. Дисциплина и футбольный менталитет играют важную роль», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица ФНЛ

    В настоящий момент «Сочи» набрал 21 очко и занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги.

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