Football Insider: «Ман Сити» хочет подписать Палмера

намерен вернуть своего воспитанника, играющего сейчас в лондонском, сообщает Football Insider.

Руководство «горожан» признает, что поторопилось, отпустив 22-летнего хавбека из клуба летом 2023 года в стан «аристократов».

В свою очередь, «Челси» не очень желает расставаться со своим лидером, но за очень солидную компенсацию отпустит Палмера в родной клуб.

«Манчестер Сити» рассматривает игрока сборной Англии в качестве прямой замены Кевину де Брейне, который может покинуть клуб по окончании сезона.

Контракт Палмера с «Челси» действует до лета 2023 года. В этом сезоне он сыграл 9 матчей, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач. На портале Transfermarkt его цена равна € 90 млн.