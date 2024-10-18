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    Football Insider: «Ман Сити» хочет подписать Палмера

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    «Манчестер Сити» намерен вернуть своего воспитанника Коула Палмера, играющего сейчас в лондонском «Челси», сообщает Football Insider.

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    Руководство «горожан» признает, что поторопилось, отпустив 22-летнего хавбека из клуба летом 2023 года в стан «аристократов».

    В свою очередь, «Челси» не очень желает расставаться со своим лидером, но за очень солидную компенсацию отпустит Палмера в родной клуб.

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    • «Манчестер Сити» рассматривает игрока сборной Англии в качестве прямой замены Кевину де Брейне, который может покинуть клуб по окончании сезона.

    Контракт Палмера с «Челси» действует до лета 2023 года. В этом сезоне он сыграл 9 матчей, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач. На портале Transfermarkt его цена равна € 90 млн.

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