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    Матео Кассьерра«Акрон» — «Зенит» 0:5. Онлайн
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    «Зенит» на выезде разгромил «Акрон» в РПЛ

    «Акрон» — «Зенит»: счет матча 0:5, обзор голов

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    В матче 12-го тура РПЛ «Зенит» на выезде разгромил «Акрон» со счетом 5:0.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    За победителей забили Андрей Мостовой, который отметился дублем, Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Зенит 0:5
    Голы: 0:1 Андрей Мостовой (16'), 0:2 Андрей Мостовой (39'), 0:3 Матео Кассьерра (45'), 0:4 Лусиано Гонду (52'), : (61'), 0:5 Артур (85') Акрон: Сергей Волков, Родриго Эсковаль, Солтмурад Бакаев, Марат Таймуразович Бокоев, Максим Кузьмин, Алекса Джурашович, Стефан Лонча, Боян Димоски, Кирилл Данилин, Константин Савичев, Артём Дзюба Зенит: Евгений Латышонок, Нино, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Лусиано Гонду, Матео Кассьерра

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» набрал 29 очков и вышел на первое место в таблице РПЛ. «Акрон» с 12 очками — на 8-й строчке.

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