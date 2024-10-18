«Акрон» — «Зенит»: счет матча 0:5, обзор голов

Андрей Мостовой Фото: globallookpress.com
За победителей забили Андрей Мостовой, который отметился дублем, Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Акрон — Зенит 0:5
Голы: 0:1 Андрей Мостовой (16'), 0:2 Андрей Мостовой (39'), 0:3 Матео Кассьерра (45'), 0:4 Лусиано Гонду (52'), : (61'), 0:5 Артур (85') Акрон: Сергей Волков, Родриго Эсковаль, Солтмурад Бакаев, Марат Таймуразович Бокоев, Максим Кузьмин, Алекса Джурашович, Стефан Лонча, Боян Димоски, Кирилл Данилин, Константин Савичев, Артём Дзюба Зенит: Евгений Латышонок, Нино, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Лусиано Гонду, Матео Кассьерра
«Зенит» набрал 29 очков и вышел на первое место в таблице РПЛ. «Акрон» с 12 очками — на 8-й строчке.