Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

В этом году Роналду заработает 285 миллионов долларов. Португалец — единственный футболист в мире, кто получит больше 200 миллионов.
В топ-3 также входят нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и форвард «Аль-Хиляля» Неймар.
Самые высокооплачиваемые футболисты мира. Рейтинг Forbes:
1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — $ 285 млн в год;
2. Лионель Месси («Интер Майами») — $ 135 млн;
3. Неймар («Аль-Хиляль») — $110 млн;
4. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — $104 млн;
5. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — $ 90 млн;
6. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — $ 60 млн;
7. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — $ 55 млн;
8. Мохамед Салах («Ливерпуль») — $ 53 млн;
9. Садио Мане («Аль-Наср») — $ 52 млн;
10. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — $ 39 млн.
Напомним, сообщалось, что Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром».