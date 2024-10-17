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    Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

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    Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду занимает первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира 2024 года по версии финансово-экономического журнала Forbes.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    В этом году Роналду заработает 285 миллионов долларов. Португалец — единственный футболист в мире, кто получит больше 200 миллионов.

    В топ-3 также входят нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и форвард «Аль-Хиляля» Неймар.

    Самые высокооплачиваемые футболисты мира. Рейтинг Forbes:

    1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — $ 285 млн в год;

    2. Лионель Месси («Интер Майами») — $ 135 млн;

    3. Неймар («Аль-Хиляль») — $110 млн;

    4. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — $104 млн;

    5. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — $ 90 млн;

    6. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — $ 60 млн;

    7. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — $ 55 млн;

    8. Мохамед Салах («Ливерпуль») — $ 53 млн;

    9. Садио Мане («Аль-Наср») — $ 52 млн;

    10. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — $ 39 млн.

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